العفو الدولية تدين محاولة تركيا نقل محاكمة 26 شخصا مشتبه بهم في مقتل خاشقجي الى السعودية

2022/04/02 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..انتقدت منظمة العفو الدولية أي تحرك من جانب تركيا لنقل محاكمة 26 مشتبهاً بهم في مقتل الناقد السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018 إلى الرياض.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الامينة العامة لمنظمة العفو أغنيس كالامارد قولها إن “بنقل القضية … ستعيد تركيا عن علم وبإرادتها القضية […]

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