الحكيم يؤكد على ضرورة إدامة الحوار لتفكيك الأزمات بين الاطراف

2022/04/02 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الإجتماع الدوري لهيأة الرأي لتيار الحكمة الوطني باركنا للحاضرين حلول شهر رمضان المبارك، وناقشنا معهم تطورات المشهد السياسي ومآلاته ونتائج اللقاءات التي تجري بين القوى السياسية فضلا عن السيناريوهات المتوقعة في ظل حالة الإنسداد السياسي الخانق الذي تمر به البلاد.▪️بيّنا طبيعة دور الحكمة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وضرورة إدامة الحوار […]

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