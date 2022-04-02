العثور على 20 جثة لمدنيين في مدينة حررتها القوات الأوكرانية من الروس

2022/04/02 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة فرانس برس أن جثث ما لا يقل عن عشرين رجلا بالزي المدني عثر عليها السبت في أحد شوارع بوتشا، المدينة الواقعة شمال غرب كييف والتي استعادها الجنود الأوكرانيون أخيرا من القوات الروسية.

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