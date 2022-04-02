رسمياً.. المرجع السيستاني يحدد اول ايام شهر رمضان المبارك (صورة)

2022/04/02 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المرجع الديني الاعلى السيد علي

الحسيني السيستاني، اليوم السبت، اول

ايام شهر رمضان المبارك.

وقال مكتب المرجع السيستاني، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "ثبتت

رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد غ

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