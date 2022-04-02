الحرب في اوكرانيا و منطقتنا . . .2. - مهند البراك

2022/04/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك من جانب آخر حددت نظرية (البيت الاوروبي) و اسس تشكيل حلف الناتو (حلف شمال الاطلسي) القائمة على اساس ضمان الأمن و حماية الإقتصاد الاوروبي، التي وضعها الزعماء الاربعة الكبار المتحكمون (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، المانيا الغربية ـ وريثتها المانيا الحالية ـ)، حددت اوروبا بالمنطقة المحصورة بين المحيط الاطلسي و جبال الاورال، دون حساب روسيا و بقيت تركيا بين بين في الحسابات.



و لم تُقبل طلبات ر ......





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