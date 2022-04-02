إنفانتينو: نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد كان أمراً طارئاً لم يكن بالحسبان

2022/04/02 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم السبت، أن نقل مباراة العراق أمام الإمارات في تصفياتِ كأس العالم 2022 من بغداد كان أمراً طارئاً لم يكن بالحُسبان.وذكر الاتحاد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الشَباب والرياضة، رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، التقى رئيس الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم، جياني إنفانتينو، اليوم السبت، في العاصمةِ القطريّة الدوحة، على هامِشِ مُؤتمر الاتحاد الدوليّ بنسخته 72".وأكد رئيس الاتّحاد الدولي، جياني إنفانتينو، بحسب البيان، "دعمه للاتحادِ العراقي للعبة"، مبيناً أن "نقل مباراته أمام الإمارات في تصفياتِ كأس العالم 2022 من بغداد كان أمراً طارئاً لم يكن بالحُسبان".وأشار إنفانتينو، أثناء اللقاء، إلى "حرصه على دعمِ مَسيرة الكرة العراقيّة والعمل في الفترةِ المُقبلة على تطويرِ لجانه العاملةِ بما في ذلك التأكيد على حقهِ في احتضانِ المنافساتِ الرسميّة والوديّة في ملاعب المدن العراقية".وبيّنَ، أن "تحرك الاتحاد الدولي المُقبل سيكون الارتقاءَ بجميع الجوانب الداعمةِ للكرة العراقيّة".بدوره، ثمن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، "موقفَ إنفانتينو الداعم للكرةِ العراقيّة، وتأكيده قُدرة العراق على احتضان المُباريات الدوليّة والوديّة".

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