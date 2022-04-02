2022/04/02 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ نشر وزير الصدر، المعروف بـ “صالح محمد العراقي” ،اليوم السبت، صورة تظهر زعيم التيار مقتدى الصدر وهو يتأبط ناظورا لمراقبة هلال شهر رمضان.وأعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني أن يوم غد الأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك.

ظهرت المقالة بالصورة..



الصدر يتحرى هلال رمضان أولاً على ايرث نيوز.

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