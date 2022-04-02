2022/04/02 | 19:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CmDoWH_EV4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعديلات الدستورية.. في الميزان مع احمد العبادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التعديلات الدستورية.. في الميزان مع احمد العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).