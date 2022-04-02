ليفربول يتصدر لساعتين.. وسقوط مدوٍ لتشلسي قبل مواجهة الريال

2022/04/02 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد فقدانها مؤقتا لساعتين لمصلحة مطارده ليفربول الفائز على واتفورد 2-صفر السبت، ليرد حامل اللقب بالنتيجة عينها أمام مضيفه بيرنلي في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين.

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