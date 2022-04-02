الأحد أول أيام رمضان عند الشيعة في العراق ولبنان وإيران ودول أخرى

2022/04/02 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – يبدأ الأحد شهر رمضان عند المسلمين الشيعة في العراق ولبنان وإيران، ودول أخرى، مثل المغرب وباكستان والهند، كما أعلنت السلطات في هذه الدول.وأعلن مكتب آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الشيعية العليا في العراق، في بيان السبت أن الأحد أول أيام شهر رمضان.وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء […]

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