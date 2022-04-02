مدربو سلة الناشئين يختتمون معسكرهم التدريبي استعداداً لغرب آسيا

2022/04/02 | 19:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، أن مدربي منتخب الناشئين أختتم معسكره التدريبي استعداداً لبطولة غرب آسيا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الكادر التدريبي للمنتخب العراقي للناشئين، اختتم وحداته التدريبية على قاعة المدرسة التخصصية و قاعة الشعب للالعاب […]

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