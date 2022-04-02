نزول القرد من الشجرة - سعود سالم

2022/04/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١-;-٣-;-٧-;- - نزول القرد من الشجرةيبدو أن المشروع الوحيد للغالبية العظمى من البشر هو مشروع البقاء حيا لليوم التالي، وهذا يعني بكل بساطة نسيان الجانب الجوهري لمعنى "الحياة"، والإهتمام فقط بالجانب العملي أو المادي أو الصوري لمشروع البقاء حيا.



وهذا يحتم أيضا على هذه الغالبية الساحقة من البشر الإعتماد بطريقة آلية على خارطة الطريق ال ......





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