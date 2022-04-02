الإيمان الديني باعث لكل تخلف وإنتهاك - سامى لبيب

2022/04/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - عندما نعزي التخلف للثقافة فهذا يعني الكثير ويتوجه بنا نحو الجذور , فالثقاقة ليس الإطلاع على المعارف بل هي منهجية تفكير وطرق معالجة الأمور وفق مفاهبم موروثة سائدة .- التخلف يترسخ ويتجذر من وجود عقلية إيمانية دينية تفتقد الدراسة والتحليل العلمي وتنحرف عنه لتعزي الإشكاليات لوسوسة الشيطان أو تأثير الجن والعفاريت أو السحر أو العين الحسودة أو مؤامرات الشيطان والآخرين , فكيف لها أن تعالج إشكالياته ......





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