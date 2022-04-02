مؤرخون: بوتين يرتكب نفس الأخطاء التي قضت على هتلر

2022/04/02 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أغلب الأوقات، إلى استحضار هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية لتبرير غزو بلاده لأوكرانيا.

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