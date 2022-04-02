رسوم والوان بدل الرصاص والخرافة.. الموصل تنبض الحياة من جديد (صور)

2022/04/02 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللوحة الجدارية التي يقف أحمد أمامها معلقة على جدار طويل حيث اعتاد داعش على نشر قواعده الأخلاقية .

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