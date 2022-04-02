تحديد اسم رئيس الحكومة بيد هؤلاء فقط.. الكشف عن مبادرة إطارية لحل الانسداد السياسي

2022/04/02 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت، أنه لايمكن المضي في تشكيل الحكومة دون تكامل البيت الشيعي، محددا الجهة السياسية التي تختار رئيس الحكومة المقبلة.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خلاصة الحديث انه لايمكن تشكيل اي حكومة قادمة بمعزل عن التيار الصدري وهذا رأينا الثابت"، مؤكدا أن "الاطار قادر على تشكيل الحكومة لكن يرى ان هناك اسبقيات يجب حسمها قبل المضي في اي استحقاقات اخرى".

وأضاف: "لايمكن تشكيل حكومة دون تكامل البيت الشيعي من خلال وجود كل قواه السياسية اي الاطار والتيار الصدري واعلان تشكيل الكتلة الاكبر ومن خلالها تولد الحكومة القادمة".

وأشار إلى أن "الاطار مساره السياسي واضح في ان تكون القوى السياسية الشيعية هي من تحديد اسم مرشح رئيس الوزراء الجديد في اطار توافقي يخدم المصلحة الوطنية بالمقام الاول"، لافتا الى أن "الايام المقبلة ستكشف عن مبادرات اخرى لمعالجة الانسداد السياسي وفق اطار يخدم الاستقرار".

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