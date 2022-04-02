تغريدة من الصدر

2022/04/02 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، تغريدة على حسابه في برنامج تويتر.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "سلاما لليمن وشعبها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الاميركية اقامة هدنة ووقف لاطالق النار في اليمن لمدة شهرين مع امكانية التمديد.

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