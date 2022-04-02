تحقيق يكشف زيارة طبيب سرطان لبوتين 35 مرة.. ومحاولات العلاج بالدم

2022/04/02 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة أنباء استقصائية روسية أن فريقا من أطباء السرطان يزور بشكل متكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منزله أو يرافقه في رحلات وسط تساؤلات متزايدة حول صحة الرئيس البالغ من العمر 69 عاما.

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