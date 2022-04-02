الكرملين: الاتحاد الاوروبي سيعيد النظر في علاقاته مع روسيا

2022/04/02 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم السبت، إن وقت إعادة النظر فى العلاقات مع روسيا وبداية الحوار سيحين عندما “يستفيق الأوروبيون من الحلم الأمريكي”.وأوضح بيسكوف -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية: “عندما يستفيق الأوروبيون قليلا من الحلم الأوروبي، سيدركون أخيرا أننا يجب أن نعتنى معا بمصير قاراتنا، أوروبا وأوراسيا، وعندما […]

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