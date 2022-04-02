الفصل السادس والثلاثون : تضمين المرأة فى ( المستحقين والسكان وقت نزول القرآن ) - أحمد صبحى منصور

2022/04/02 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل السادس والثلاثون : تضمين المرأة فى ( المستحقين والسكان وقت نزول القرآن ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةالفصل السادس والثلاثون : تضمين المرأة فى ( المستحقين والسكان وقت نزول القرآن ) أولا : المستحقون للصدقة والاحسان ( كلهم يشمل الذكر والأنثى )مقدمة :1 ـ هنا يبدو جانب التكافل والرعاية الاجتماعية فى الاسلام وفى الدولة الاسلا ......





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