2022/04/02 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن قتلها أكثر من 100 “متطرف ومرتزق” جراء ضربة صاروخية نفذتها الخميس الماضي على موقع عسكري في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكو، خلال إحاطة قدمها مساء اليوم السبت: “نتيجة لضربة عالية الدقة تم تنفيذها الخميس 31 مارس على مقر دفاعي في خاركوف […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية: مقتل “أكثر من 100 متطرف ومرتزق” في خاركوف بضربة صاروخية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: مقتل “أكثر من 100 متطرف ومرتزق” في خاركوف بضربة صاروخية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: مقتل “أكثر من 100 متطرف ومرتزق” في خاركوف بضربة صاروخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).