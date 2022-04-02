القبض على 17 متهما بقضايا مختلفة في واسط

2022/04/02 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.واضافت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “القى قسم مكافحة الإجرام القبض على (٣) مطلوبين وفق احكام المواد (٤٢١ و ٢٩٥ و ٢٧٩) ق.ع , وعلى صعيد أمني آخر تمكنت […]

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