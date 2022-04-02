لا مساعي لتقريب الوجهات.. اليكتي يكشف مستجدات مفاوضات منصب الرئيس مع البارتي

2022/04/02 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، عن تفاصيل مفاوضاته مه الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الاتحاد طارق جوهر في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد يرحب بمبادرة الإطار ويؤكد على المشاركة الجماعية بتشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى اللاعبة بالعملية السياسية".

وأكد أن "مشاركة الجميع مهمة في القرار وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم وصولنا إلى انسداد سياسي يؤخر من تشكيلها".

وبين أن "الحوار مع الديمقراطي إلى الآن متوقف ولا مساعي لتقريب وجهات النظر بيننا لكن الايام المقبلة كفيلة بأيجاد الحلول بين الأطراف السياسية لغرض انتخاب رئيس الجمهورية اولا ومن ثم تكليف رئيس الوزراء لغرض الشروع بتشكيل حكومته".

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