محافظة عراقية تتخذ اجراء يخص اسعار المواد الغذائية في رمضان

2022/04/02 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشفت محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن مباشرة فرقها بمتابعة اسعار المواد الغذائية مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال نائب المحافظ فارس وناس في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الإدارة المحلية شكلت فرق خاصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وفرق الرقابة لمتابعة أسعار المواد الغذائية في أسواق المدينة مع بداية شهر رمضان المبارك ".

وأوضح ان"الفرق ستعمل على ضبط الأسعار ومنع التجار وأصحاب الأسواق من التلاعب بالأسعار مما يؤثر على حياة المواطن الاقتصادية".

وأضاف ان" المحافظة تشهد قيام فرق تطوعية وجمعيات خيرية بتوزيع سلال ووجبات غذائية للعوائل الديوانية الفقيرة وان الحكومة المحلية تعمل على تهيئة وتوفير اجواء مناسبة لعمل هذه الفرق".

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