بالصورة.. قوة تقتحم

2022/04/02 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر أمني، اليوم السبت، أن هناك قوة مشتركة اقتحمت منطقة شاخات ديالى وضبطت وكرا سريا لخلايا داعش الارهابي.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " قوة أمنية مشتركة اقتحمت منطقة الشاخات في محيط قرية الجزيرة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) ونجحت بضبط وكر سري لخلايا داعش الارهابي يحتوي اعتدة ومتفجرات".

وأضاف أن "العملية جرت وفق معلومات استخبارية في اطار تامين محيط القرى المحررة خلال شهر رمضان المبارك", لافتا الى أن "فرق مكافحة المتفجرات اجرت تمشيطا واسعا للطرق الزراعية".

وشهدت ديالى في الاونة الاخيرة سلسلة عمليات نوعية لتعقب خلايا داعش الارهابي اسفرت عن ضبط اوكار ومضافات عدة.

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