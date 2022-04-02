تعرف على أسعار الدولار مع انتهاء تعاملات البورصة المحلية لليوم

2022/04/02 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصات العراقية.

وشهد سعر بيع الدولار ورقة فئة 100 دولار بنحو 147,350 دينارا.

وبلغ سعر شراء الورقة فئة 100 دولار نحو 147,000.

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