الحكيم يغرد بشأن اليمن

2022/04/02 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رحب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، بمبادرة الهدنة في اليمن، داعيا في الوقت ذاته أطراف النزاع إلى الإسراع بإنهاء الحرب.

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