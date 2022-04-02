2022/04/02 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكريات عن المذيعة تغريد الحسيني بيروت – محسن حسين من بين الذين استقدمتهم الحكومة العراقية في اواخر العهد الملكي مذيعة من اصل فلسطيني هي السيدة تغريد الحسيني زوجة محمد صوان وهو من ضمن الفنيين الذين جاءوا الى العراق للعمل في إذاعة بغداد.بدات تغريد الحسيني العمل الإذاعي في إذاعة القدس ثم عملت في اذاعة الشرق […]

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