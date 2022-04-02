2022/04/02 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة فنون ديالى يقدّمون مجانين العصر الأخيلة المتهالكة ضمن أمسية سودانية على مسرح الرشيد بغداد – فلاح خيري ديالى – الزمان ضيف مسرح الرشيد الخميس الماضي ، امسية ثقافية فنية للجالية السودانية المقيمة في بغداد، ضمن برنامج دائرة السينما والمسرح وخططها لعام 2022 وفي اطار التعاون المشترك مع سفارة جمهورية السودان في بغداد، تضمن فقرات […]

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