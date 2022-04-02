2022/04/02 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرخ تناقش مشروع تدريس مادة الموسيقى بغداد – ياسين ياس ناقش مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي مع وفد عن بيت العود العربي فرع بغداد والذي يشرف عليه الموسيقار نصير شمة متمثلاً بالفنان محمد العطار وبحضور هند جواد من قسم النشاط الرياضي والمدرسي مشروع تدريس مادة الموسيقى في المدارس الحكومية والأهلية التابعة للمديرية وهو […]

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