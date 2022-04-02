دفن عشرات الأشخاص في مقابر جماعية قرب كييف

2022/04/02 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ُدُفن نحو 300 شخص "في مقابر جماعية" في مدينة بوتشا شمال غرب كييف التي شهدت معارك طاحنة وتمكن الجنود الأوكرانيون من استعادتها أخيرا، وفق ما قال رئيس بلديتها أناتولي فيدوروك لوكالة فرانس برس السبت.

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