كركوك: مسلحون يقتلون عضواً في الاتحاد الوطني الكردستاني

2022/04/02 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عضو في حزب الاتحاد الوطني اليوم السبت، برصاص مسلحين اثنين في منطقة “بنجا علي” بمحافظة كركوك.وقال المتحدث باسم شرطة كركوك الرائد عامر نوري، في تصريح اطلعت عليه ايرث نيوز، إن “المواطن المجني عليه يدعى (ريبوار محمد) ويعمل عضواً في تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف نوري أن “المتورطين بتنفيذ العملية لاذوا بالفرار، فيما تزال الأجهزة […]

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