توب 5: روسيا تهدد بوقف التعاون في محطة الفضاء الدولية.. وبايدن يهنئ المسلمين برمضان

2022/04/02 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تهديد روسيا بإنهاء التعاون في محطة الفضاء الدولية، إلى تهنئة الرئيس الأمريكي المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بحلول شهر رمضان، وكذلك تعليق منظمة العفو الدولية على طلب المدعي العام بتركيا لتحويل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي إلى المملكة..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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