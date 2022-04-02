الصين.. إجراء فحص كورونا للأسماك في شنغهاي (فيديو)

2022/04/02 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ مقطع فيديو غريب تداوله رواد مواقع التواصل لأحد العاملين في القطاع الطبي يجري ‏اختبار كورونا على سمكة حية في سوق شنغهاي للأسماك في الصين.‏ ففي المقطع المتداول، يقوم عامل طبي بإدخال قطعة قطن داخل فم سمكة حية، من أجل اختبار فيروس كورونا.وكان أول من نشر الفيديو محطة “نشانغشا” الإذاعية الصينية، وحصد أكثر […]

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إجراء فحص كورونا للأسماك في شنغهاي (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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