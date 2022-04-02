الربيعي: التيار الصدري يدعم خيار الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة

2022/04/02 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد عضو التيار الصدري أحمد الربيعي، اليوم السبت، أن التيار لن يكون جزءاً من أية حكومة توافقية ويدعم خيار الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة.وقال الربيعي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زعيم التيار السيد الصدر يرى أن من الضروري تعديل سلوك العملية السياسية وفق منهاج يضمن ديمومتها وسلامتها وأن تعطي نتائج التنمية والخدمة للشعب العراقي لكن دون العودة لمنهج التوافقات لأنه لن يأتي بتغيير يلبي طموح العراقيين".وأضاف، أن "دعوة السيد الصدر للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة لا تعني اعتزاله للعمل السياسي، بل هو يعطي الإطار فرصة لتشكيل الأغلبية إن استطاع".وشدد على أن، "التيار الصدري لن يدخل بأية حكومة توافقية، وهو يريد تشكيل الحكومة وفق ألية منتجة عبر أغلبية حاكمة وأقلية معارضة".وشدد على أن "التيار لا يريد تعطيل العملية السياسية، ويريد أن تكون هناك أغلبية وطنية، وأعطى فرصة لمن يقولون أن لديهم حلولا وسيسمح بكل ما فيه مصلحة الوطن".

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