اقرؤوا الفاتحة على قسم أبقراط - اسمها محمد 42- - لمى محمد

2022/04/02 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد -هناك شتلة صغيرة في باب قلبك، تحتاج كلمة حلوة، ماء دعاء..



وكلّما كبرت الشتلة مزاجك أفضل..



النباتات تصنع أوكسجين الاستمرار…-يا حكيمة بسطيها قليلاً…-كيف أفسرها لك من وجهة نظر الطب النفسي؟المزاج هو طقس روحك، طقس نفسك، طقس كيانك الداخلي، لا يخضع للفصول الأربعة، بل يخضع إلى فصول العواطف كلّها وشمس العقل..مهما كان حزنك قارساً..



لا تحرم نفسك من رؤية الشمس…هذا كان حواري اليوم م ......





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