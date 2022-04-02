2022/04/02 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنسيقي يقترح على القوى حلولاً للأزمة والمضي بالإستحقاقات صمت رمضاني يسود المشهد والشارع يأمل تغليب المصلحة الوطنية بغداد – قصي منذر ينتظر الشارع ، طرح القوى الفاعلة بالمشهد ، مبادرة وطنية لاخراج البلد من حالة الانسداد السياسي، والمضي بالاستحقاقات المعطلة بعد تجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد،فيما طرح الاطار التنسيقي رؤية […]

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