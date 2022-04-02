2022/04/02 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلاحي: 7 ملايين مواطن مهدّد نتيجة إستحواذ الجوار على حصتنا المائيـة البيئة تطالب بجعل الملف مرتكزاً للعلاقات وإدارة المــوارد بغداد – الزمان يواصل العراق حراكه الدبلوماسي على دول الجوار ،لضمان حصته المائية وتأمين احتياجات السكان بعدما ضرب الجفاف مساحات واسعة خلال الموسم الزراعي الماضي نتيجة انحسار الاطلاقات من دول المنبع التي تستخدم المياه ورقة ضغط […]

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