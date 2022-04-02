2022/04/02 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الفنانين تنفي القبض على جودي إعادة أربع فتيات إلى ذويهن وإعتقال متهمين بدكة عشائرية في بغداد المحافظات – مراسلو (الزمان) اعادت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ، اربعة فتيات هاربات الى ذويهن بعد أن قدمت لهن الدعم النفسي والمعنوي وألزمت ذويهن برعايتهن والاهتمام بهن، فيما تمكنت من احباط ست حالات […]

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