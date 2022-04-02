سمّاعة بلوتوث بكمامة تمنع الضوضاء وتُنقّي الهواء

2022/04/02 | 21:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتستطيع السمّاعات ضبط تدفّق الهواء حسب السّرعة التي يتحرّك بها مرتديها.

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