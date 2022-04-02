المالكي يترأس وفداً من الإطار لبحث مع القوى السياسية الخروج من الانسداد السياسي

2022/04/02 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر سياسي، اليوم السبت، بأن وفداً من الإطار التنسيقي برئاسة، نوري المالكي، يبحث الان مع القوى السياسية طرق الخروج من الانسداد السياسي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وفدا من الاطار التنسيقي برئاسة، نوري المالكي، يبحث مع مجموعة قوى سياسية كل على انفراد موضوع الخروج من الانسداد السياسي".

وبين أنه "يتم ايضا بحث الحلول التي طرحها الاطار التنسيقي ليلة امس".

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