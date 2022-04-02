الاطار يسلم مبادرته للكتل وينتظر ردهم.. نائب يحدد موعد الحوارات وتشكيل تحالف جديد

2022/04/02 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب ائتلاف عن دولة القانون محمد الزيادي، اليوم السبت، إن الإطار التنسيقي سلم الكتل السياسية مبادرته وهو ينتظر اليوم او غدا الرد عليها لغرض بدء المشاورات السريعة قبل موعد السادس من نيسانوقال الزيادي لـ(بغداد اليوم ) ان "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لم تحدد مالم نصل الى اتفاق لغرض حسم جميع الامور حينها ممكن اعلان موعد اختيار الرئيس مبينا أن الإطار لم يفكر بعدم إشراك التيار الصدري لأنه يعتبر من الدعائم الأساسية في داخل أي حكومة وعليه نحن نريد أن نصل إلى اتفاقات تخدم مضي الجميع بالعملية السياسية".

وأضاف ان "استراتيجية الإطار التنسيقي ثابتة وواضحة بإشراك جميع المكونات في إدارة البلد وفتح باب الحوار مع البيت الكردي ومع التيار الصدري والإصرار على إشراك هذه المكونات في إدارة البلد بالمرحلة القادمة وهذا ما يجعل الحوار الذي سيبدأ لإنهاء حاله الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم وصولنا إلى نهاية المدة الدستورية".

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