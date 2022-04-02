2022/04/02 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي جنرال روسي كبير مصرعه في أوكرانيا، مع استمرار تعرض القوات الروسية لانتكاسات كبيرة بعد مرور أكثر من شهر على الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يفقد جنرالا آخر مع استمرار انتكاسات الجيش الروسي في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يفقد جنرالا آخر مع استمرار انتكاسات الجيش الروسي في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).