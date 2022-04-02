2022/04/02 | 21:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ودفع الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالثلاثي، السويدي إيلانغا والبرتغالي برونو فيرنانديز والإنجليزي جادون سانشو لقيادة هجوم فريق “الشياطين الحمر”، في غياب رونالدو، بينما أبقى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرض يغيب رونالدو عن مواجهة “الثعالب”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرض يغيب رونالدو عن مواجهة “الثعالب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).