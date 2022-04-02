2022/04/02 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر، السبت، على جثث 20 رجلا على الأقل، بالزي المدني، في أحد شوارع بوتشا، المدينة الواقعة شمال غربي كييف، التي استعادها الجنود الأوكرانيون أخيرا من القوات الروسية، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.وأعلنت أوكرانيا أنه تم “تحرير” بوتشا، لكن المعارك دمرت هذه المدينة، حيث أصيبت مبان سكنية بعدد كبير من القذائف، إضافة […]

ظهرت المقالة الأوكرانيون يستعيدون مدينة من سيطرة الروس..



ويكتشفون جثثاً مقيدة أولاً على ايرث نيوز.

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