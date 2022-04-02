2022/04/02 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاحددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، موعد إقرار الخطة الصيفية وحجم إنتاج الحنطة خلال الموسم الحالي، فيما توقعت إعادة الخطة بنسبة 100%.وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الزراعة سوف تقر الخطة الزراعية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية خلال الشهر القادم للمحاصيل الصيفية ومنها الشلب والذرة الصفراء".وأضاف الجبوري، أن "الخطة الزراعية تعتمد بالتفاوض مع وزارة الموارد المائية إن كانت صيفية أو شتوية، ويتم فيها الاعتماد على الخزين المائي إضافة الى المتوقع إذا كانت سنة رطبة أو جافة".وتابع، "بما أنه لدينا خزين مائي، نتوقع ونتأمل أن تعاد الخطة كما كانت سابقاً بنسبة 100% لمواجهة الأزمة العالمية"، لافتاً إلى أن "انتاج الحنطة هذا الموسم سيكون بين 2.5 ـ 3 ملايين طن، ويعتمد على رسالة الاطمئنان من خلال تسليم مستحقات الفلاحين وخلال فترة شهر نيسان نشجع كل المزارعين لتسويق منتجاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تحدد حجم إنتاج الحنطة خلال الموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تحدد حجم إنتاج الحنطة خلال الموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).