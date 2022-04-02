رغبة الله ورغبة البشر ح1 - عباس علي العلي

2022/04/02 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي واحدة من الإشكالات الفكرية التي واجهها الفكر الإسلامي في تعامله مع قضية الحرية والأختيار في التدين هو التناقضات النصية والقصدية بين قاعدة (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وبين قاعدة (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة الآية 29,التناقض يبدو من غير الممكن توفيق مقتضيات النصين وف ......





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