التطرف الديني في مواجهة الدولة المدنية - العراق نموذجاً - - باسم عبدالله

2022/04/02 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله التطرف الدينيفي مواجهة الدولة المدنية “العراق نموذجاً ”مند سقوط النظام العسكري الاستبدادي في العراق علي يد القوات الأمريكية عام 2003 تبدل الهيكل المدني للدولة العراقية وتحولت مؤسسات الدولة المدنية وقوانينها الى نمط فوضوي تمثل في انفلات التطرف الديني وغلو ايديولوجيته فانكسر الفكر العلماني والتقدمي وصارت اجهزة الدولة في واجهة التطرف الديني تقوده احزاب لا علاقة لها بالدولة المدنية، ول ......





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