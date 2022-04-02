2022/04/02 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ الجائحة ونقص الرقائق واستمرارية الضغط لتصنيع مزيد من الموديلات الكهربائية، كلها عوامل أثرت على أسواق السيارات في العالم 2021.وكشف موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات عن إحصائياته لأكبر أسواق السيارات في عام 2021 الماضي، وذكر أن القطاع شهد ارتفاعا في نسبة التصنيع الدولية بنحو 5% مقارنة بعام 2020.ووصل معدل التصنيع الدولي […]

ظهرت المقالة أكبر أسواق السيارات في العالم..



الصين تتربع على عرش المبيعات أولاً على ايرث نيوز.

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