2022/04/02 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PLcdz-Snhc8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقبال ضعيف على الأسواق برغم استقرار أسعار المواد الغذائية | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقبال ضعيف على الأسواق برغم استقرار أسعار المواد الغذائية | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).